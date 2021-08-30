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Hayat Kime Güzel, Burhaniye’de sahnelendi

Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde 31.Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivalinin 2. gününde Ören Amfi tiyatroda düzenlenen “Hayat Kime Güzel” adlı tiyatro oyunuyla devam etti.

BALIKESİR 30.08.2021, 13:49
Hayat Kime Güzel, Burhaniye’de sahnelendi

Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde 31.Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivalinin 2. gününde Ören Amfi tiyatroda düzenlenen “Hayat Kime Güzel” adlı tiyatro oyunuyla devam etti.

İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları tarafından sahnelenen tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun büyük beğeni topladı. Tiyatro oyununda oyunculara plaketleri ve hediyeleri Kaymakam İlyas Memiş ve Başkan yardımcısı Tamer Midilli tarafından verildi.

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