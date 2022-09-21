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Havran’dan Pakistan’a yardım eli
Balıkesir’in Havran ilçesinden, Pakistan’da yaşanan sel felaketinden dolayı afet zedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ve yaşam malzemesi taşıyan yardım kamyonu dualar eşliğinde uğurlandı.
BALIKESİR 21.09.2022, 12:15
Balıkesir’in Havran ilçesinden, Pakistan’da yaşanan sel felaketinden dolayı afet zedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ve yaşam malzemesi taşıyan yardım kamyonu dualar eşliğinde uğurlandı.
Belediye Binası önünde düzenlenen uğurlama törenine; İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokoli katıldı.
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