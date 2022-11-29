Havran’da sabah namazı buluşmaları camilere ilgiyi artırıyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde, Müftülüğün öncülüğünde başlatılan sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Bu haftaki sabah namazı buluşması Hallaçlar Mahallesinde gerçekleşirken, Kaymakam Enver Özderin de, cami cemaatini yalnız bırakmadı.

İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün başlattığı sabah namazı buluşmaları devam ederken, 31’nci buluşma da kırsal Hallaçlar Mahallesi Camii’nde gerçekleşti. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında, okunan Kur’an-ı Kerim, kılınan namaz ve yapılan tesbihattan sonra Müftü Sedat Karali, cemaatle ve gençlerle sohbet etti. Müftü Karali, sabah namazı buluşmalarının her hafta başka bir camide gerçekleştirildiğini söyledi ve katılanlara teşekkür etti. Programın sonunda katılımcılara çorba ikramı yapılırken, gençlik koordinatörlüğü yetkilileri, “Programımıza katılan Kaymakamız Enver Özderin, İlçe Müftümüz Sedat Karali, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Atanur Kayhan’a, cami cemaatimize, gençlerimize, din görevlisi hocalarımıza ve programa ev sahipliği yapan Hallaçlar Mahallesi Camii İmam Hatibi Ahmet Aslan hocamıza teşekkür ederiz” diye konuştular.