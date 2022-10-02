Havran’da sabah namazı buluşmaları başladı

Havran’da sabah namazı buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Mevlid-i Nebî Haftası münasebetiyle sabah namazı buluşması, bu hafta Merkez Camiikebir’de başladı. Sabah namazının kılınmasının ardından da çorba ikramı yapıldı. Buluşmaların devam edeceğini anlatan Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü yetkilileri, programa katılan herkese teşekkür etti.