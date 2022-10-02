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İçişleri Bakan Süleyman Soylu: “2022 yılında ilkbahar-yaz Eren abluka operasyonlarında ele geçen terörist, silah, mühimmat ve malzemeler; 98 terörist, 490 mağara, 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, 1050 tüp, 78
Şırnak’ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler’de ’Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu başlatıldı.
Havran’da sabah namazı buluşmaları başladı
Havran’da sabah namazı buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor.
BALIKESİR 02.10.2022, 09:09
Havran’da sabah namazı buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor.
Mevlid-i Nebî Haftası münasebetiyle sabah namazı buluşması, bu hafta Merkez Camiikebir’de başladı. Sabah namazının kılınmasının ardından da çorba ikramı yapıldı. Buluşmaların devam edeceğini anlatan Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü yetkilileri, programa katılan herkese teşekkür etti.