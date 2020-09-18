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Havran’da Millet Bahçesi Projesi büyütülüyor
BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE PROJELENDİRİLEN 115 DÖNÜMLÜK MESİRE ALANI YANINDA YER ALAN ESKİ ÇÖP DÖKÜM SAHASI KAPATILARAK MİLLET BAHÇESİ PROJESİ ALANINA DAHİ EDİLİYOR.
BALIKESİR 18.09.2020, 13:09
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Balıkesir’in Havran ilçesinde projelendirilen 115 dönümlük mesire alanı yanında yer alan eski çöp döküm sahası kapatılarak Millet Bahçesi Projesi alanına dahi ediliyor.
Çalışma hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “İlçemiz İnönü ve Kocaseyit Mahallesi yol üzerinde bulunan 115 dönümlük mesire alanının yanında yer alan eski çöp döküm sahası kapatılarak Millet Bahçesi Projesi alanına dahil edilmiştir. Hem çevre temizlenmiş, aynı zamanda da proje alanı yaklaşık 20 dönüm daha genişletilmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”dedi.
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