Havran’da Liseler Arası Voleybol Turnuvası

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlediği Liseler Arası Voleybol Turnuvası final maçlarının oynanmasıyla tamamlandı.

Turnuva ödül törenine Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş, Havran Gençlik Spor Müdür V. Abdurrahman Beşbaş, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Dostluk, sportmenlik ve hoşgörünün hakim olduğu turnuvada erkekler kategorisinde Şampiyon olan Havran Anadolu Lisesi öğrencileri kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu’nun ellerinden, 2.olan Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri kupalarını Havran Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Arslan’ın ellerinden alırken 3.olan Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kupalarını M.L.A.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gonca Cengiz’in ellerinden aldı.

Kızlar kategorisinde Şampiyon olan Havran Anadolu Lisesi öğrencileri kupalarını İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş’ın ellerinden alırken 2.olan Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri kupalarını Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şahin Polat’ın ellerinden aldı.

Ayrıca ödül töreninde geçtiğimiz yıl Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Liseler Arası Voleybol Turnuvası erkekler kategorisinde 1.olan Havran Anadolu Lisesi öğrencileri kupalarını Havran Gençlik Spor Müdür V. Abdurrahman Beşbaş’ın ellerinden aldı. Turnuvaya katılan tüm sporcuların tebrik edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile turnuva sonlandırıldı.