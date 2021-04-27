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Havran’da Kaymakam Özderin dinamik denetime katıldı

Balıkesir’in Havran ilçesi Kaymakamı Enver Özderin, Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetime katıldı. Halk Pazarında yapılan denetimlerde, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Murat Hançer de Kaymakam Özderin’e eşlik etti.

BALIKESİR 27.04.2021, 14:40
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Havran’da Kaymakam Özderin dinamik denetime katıldı

Balıkesir’in Havran ilçesi Kaymakamı Enver Özderin, Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetime katıldı. Halk Pazarında yapılan denetimlerde, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Murat Hançer de Kaymakam Özderin’e eşlik etti.

Kaymakam Enver Özderin, kurulan halk pazarını gezerek esnaflarla sohbet etti. Özderin, vaka artışının ilde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, alınan tedbirlere hassasiyetle riayet edilerek harfiyen uyulmasının önemini belirtti. Özderin, sosyal mesafe kurallarına, maske kullanımına ve hijyen kurallarına göre hareket edilmesi konularında hatırlatmalarda bulundu.
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