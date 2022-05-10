Havran’da gençlerin gözünden doğa projesi

Havran Anadolu Lisesi Avrupa Birliği Erasmus+ proje çalışmaları dahilinde yürütülen e Twinning çalışmalarına bu yıl da Gençlerin Gözünden Doğa projesi ile devam ediyor. Proje ile öğrencilerin çevre ve doğaya ile ilgili farkındalığının artması ve endemik bitki türleri ile ilgili bilgi sahibi olmasının hedeflediği kaydedildi.

Projenin yararlı olduğunu anlatan Okul Müdürü Mehmet Arslan, öğrencilerin işbirliği, yardımlaşma, özgüven, girişimcilik ve bilişim konusunda geliştiğini söyledi. Müdür Mehmet Arslan, “ Havran Anadolu Lisesi öğretmenlerinden İngilizce Öğretmeni Yeşer Delice Aşkalli, okulumuz öğrencilerinden Zeynep Özkaya, Müşerref Koral, Hümeyra Koca ve Cennet Keser ile proje çalışmalarını yürütürken, Biyoloji Öğretmeni Merve Yazıcı Agül, projede kurucu görevi üstlenmiş ve öğrencilerimiz Alanur Çapan, Hüseyin Ayten, Kerem Salih İkizoğlu, Fethiyenur Savaş ve Rümeysa Çulatay ile proje çalışmalarını yürütmüştür. Eskişehir, İstanbul, Erzurum ve Balıkesir’den ortakların katılımıyla gerçekleştirilen proje Ekim 2021’de başlamış, Mayıs 2022 itibariyle sona ermiştir. Projemiz çok yararlı olmuştur” dedi.