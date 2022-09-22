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Havran’da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Semineri yapıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde gençleri uyuşturucu maddelerden korunması ve uzak tutulması çalışmaları dahilinde düzenlenen seminere eğitimciler katıldı.

BALIKESİR 22.09.2022, 12:46
Havran’da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Semineri yapıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde gençleri uyuşturucu maddelerden korunması ve uzak tutulması çalışmaları dahilinde düzenlenen seminere eğitimciler katıldı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi dahilinde, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından tüm okullarında görevli idareci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri iki oturum halinde Havran Kültür Merkezinde yapıldı.

Seminerin açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş yaptı. Narkotik Şubede görevli polis memurları bilgilendirme sunumlarını yaptıktan sonra seminer sona erdi.

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