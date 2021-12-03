Havran’da ‘Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri’

Balıkesir’in Havran ilçesinde ‘Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri’ pasta kesilerek kutlandı.

Kaymakam Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş 3 Aralık Dünya Engelliler gününü münasebetiyle Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu ve Özel Körfez Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel eğitim öğrencilerimizle bir araya geldi. Günün anısına özel öğrencilerle beraber pasta kesilmesi güne ayrı bir renk kattı.

Öğrencilerin gününü kutlayan Kaymakam Özderin ve beraberindekiler öğretmenlerle ile bir araya gelerek değerlendirmeler yaptı. Öğrenciler için yapılabilecekler, ailelerle işbirliği gibi konular ele alındı. Devletin her zaman engelli vatandaşların ve özel öğrencilerin yanında olduğunun vurgusunun altı çizildi.