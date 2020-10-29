Havran’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pandemi kuralları çerçevesinde resmi tören ile kutlandı. Tören öncesi ilçe esnafına ve vatandaşlara Havran Belediyesi tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı.

Havran Kaymakamı Enver Özderin’in Hükümet Konağı önünde protokol ile bayramlaşması ile başlayan program, 15 Temmuz Şehitleri Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Daha sonra Havran Kaymakamı Enver Özderin günün anlam ve önemini belirten konuşması ile program sona erdi. Kutlamalar öncesi Havran Belediyesi tüm ilçe genelinde vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.