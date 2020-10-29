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Havran’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE RESMİ TÖREN İLE KUTLANDI. TÖREN ÖNCESİ İLÇE ESNAFINA VE VATANDAŞLARA HAVRAN BELEDİYESİ TARAFINDAN TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI.
BALIKESİR 29.10.2020, 12:50
Balıkesir’in Havran ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pandemi kuralları çerçevesinde resmi tören ile kutlandı. Tören öncesi ilçe esnafına ve vatandaşlara Havran Belediyesi tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı.
Havran Kaymakamı Enver Özderin’in Hükümet Konağı önünde protokol ile bayramlaşması ile başlayan program, 15 Temmuz Şehitleri Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Daha sonra Havran Kaymakamı Enver Özderin günün anlam ve önemini belirten konuşması ile program sona erdi. Kutlamalar öncesi Havran Belediyesi tüm ilçe genelinde vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.
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