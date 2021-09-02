Havran’da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Havran ilçesinde, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın himayesinde yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, 2021 Yılı Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) ve Ortaöğretim Kurumlarına Giriş (LGS) sınavlarında başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi. Sekizeylül Ortaokulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törene Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, kurum yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı diğer adıyla LGS’de il genelinde İlk 50 öğrenci arasında yer alan Sekizeylül Ortaokulu öğrencisi Bilge Bayram’a ödülü Balıkesir’de yapılan törende Vali Hasan Şıldak tarafından verildi. Aynı sınavda ilçede dereceye girerek ödül almaya hak kazanan öğrencilerin ödülleri de Kaymakam Enver Özderin tarafından verildi. Sekizeylül Ortaokulundan ilçe ikincisi Semih Özkul, Havran İmam Hatip Ortaokulundan ilçe üçüncüsü Sümeyye Vardar, Sekizeylül Ortaokulundan ilçe dördüncüsü Habibe Irmak Koç ödüllerini Kaymakam Enver Özderin’in elinden aldı. 2021 Yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS), ilçe genelinde dereceye giren öğrencilerin ödülleri de Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz tarafından verildi. Temel Yeterlilik Testi ve Eşit Ağırlık grubunda ilçe birincisi Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesinden Erdem Tuna Kayhan olurken, Temel Yeterlilik Testi ilçe ikincisi, Sözel Puan grubunda İlçe birincisi ve Eşit Ağırlık grubunda ilçe üçüncüsü Havran Anadolu Lisesinden Eren Ateşoğlu oldu. Temel Yeterlilik Testi ilçe üçüncüsü, Sözel Puan ve Eşit Ağırlık Puan gruplarında ilçe ikincisi Havran Anadolu Lisesinden Melisa Yılmaz olurken, Sözel Puan grubundan ilçe üçüncüsü Havran Anadolu Lisesinden Beste Çevik oldu. Yabancı Dil Testi puan grubundan ise, ilçe genelinde dereceye giren öğrencilerin ödülleri de İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu tarafından verildi. Havran Anadolu Lisesinden ilçe birincisi Okan Mert Asar, Havran Anadolu Lisesinden ilçe ikincisi Hakan Başçı ve Havran Anadolu Lisesinden ilçe üçüncüsü Seferhan Telligöz de ödül alan öğrencilerden oldu. Başarılı öğrencileri kutlayan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, “Öğrencilerimizi, onlara emek veren öğretmenlerini ve ailelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.