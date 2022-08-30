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Havran’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
Balıkesir’in Havran ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı düzenlenen törenleri ile kutlandı.
BALIKESİR 30.08.2022, 12:19
Balıkesir’in Havran ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı düzenlenen törenleri ile kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan program 15 Temmuz Şehitleri Meydanında düzenlenen resmi törenle devam etti.
Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ve şiir okunmasıyla tören sona erdi.
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