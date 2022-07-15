Havran’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı.

Şehitlikte Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Daha sonra Hükümet Konağı bahçesinde “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” açıldı. Sergide darbe girişimi sırasında ajansların çektiği fotoğraflarla birlikte, Havran ilçesindeki demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Ayrıca Havran Cami Kebir Camiide şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

Etkinliklere İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ilçe protokolü katıldı.