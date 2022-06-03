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Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde her Cuma günü kurulan pazarın içinde yer alan köylü pazarı tüm körfez ilçelerinden büyük ilgi görüyor.

BALIKESİR 03.06.2022, 11:47
Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde her Cuma günü kurulan pazarın içinde yer alan köylü pazarı tüm körfez ilçelerinden büyük ilgi görüyor.

Edremit Körfezi’nin en büyük ve köklü pazarlarından birisi olan Havran Cuma Pazarı renkliliği, çeşit bolluğu ve fiyatları ile dikkatleri çekerken en büyük ilgi ise köylü pazarına oluyor. Havran ilçesinde üretim yapan ve kendi organik ürünlerini kurdukları küçük tezgâhlardan birinci elde satan üreticilerin ürünleri büyük ilgi görüyor. Sebze, meyve, zeytin, zeytinyağı gibi yöresel lezzetlerin buluştuğu pazarda fiyatlarda piyasa fiyatları ile ciddi bir şekilde rekabet edebiliyor. Cuma günleri ilçeye birçok vatandaş başka ilçelerden gelerek pazar yapmayı tercih ediyor.

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