Havran Kocadağ’da çiftçi hayrı yoğun ilgi gördü

Havran ilçesine bağlı kırsal Kocadağ Mahallesinde geleneksel çiftçi hayrı binlerce vatandaşı buluşturdu.

Mahalle Camiinde, Kur’an Kerim tilaveti, İlahiler ve Mevlid-i Şerif okunurken, Müftü Sedat Karali’de dua yaptırdı. Öğlen namazının kılınmasının ardından muhtar Ahmet Küsür’ün öncülüğünde hazırlanan yemekler katılanlara ikram edildi. Köylü kadınlar tarafından hazırlanan yemekleri servis etmek için gençler de seferber oldu.

Kaymakam Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy, vatandaşlarla sohbet ederken, Muhtar Ahmet Küsür’e katılım sağlayan davetlilere teşekkür etti. Gelenekleri yaşatmaya kararlı olduklarını anlatan Muhtar Ahmet Küsür, hayır için çok sayıda vatandaşın katkıda bulunduğunu söyledi. Hayıra çevre köylerin yanı sıra Havran ilçe merkezi ile Burhaniye’den de katılım dikkat çekti. Burhaniye’den gelen Emekli Öğretmen Celal Beyazıt, “İlk defa Kocadağ’a geliyorum. Bu hayırlar birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. Muhtarımızı ve mahalle halkını kutluyorum”dedi.

Mustafa Karababıyık da, yemeklerin de servisinde çok iyi olduğunu anlatırken, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.