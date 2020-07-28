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Havran Kaymakamı Enver Özderin görevine başladı
SON YAYINLANAN ATAMA KARARNAMESİ İLE HAVRAN KAYMAKAMLIĞINA GÖREVLENDİRİLEN KAYMAKAM ENVER ÖZDERİN GÖREVİNE BAŞLADI.
BALIKESİR 28.07.2020, 18:07
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Son yayınlanan atama kararnamesi ile Havran Kaymakamlığına görevlendirilen Kaymakam Enver Özderin görevine başladı.
1983 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan Kaymakam Enver Özderin 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Çeşitli bölgelerde görev yapan Kaymakam Enver Özderin Havran’daki görevine başladı. İyi derecede İngilizce bilen Havran Kaymakamı Enver Özderin evli ve bir kız babası.
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