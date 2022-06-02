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Havran Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dahilinde, Havran Halk Eğitimi Merkezi’nin hazırlamış olduğu yıl sonu sergisi Havran Belediyesi Kapalı Düğün Salonunda açıldı.

BALIKESİR 02.06.2022, 14:51
Havran Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dahilinde, Havran Halk Eğitimi Merkezi’nin hazırlamış olduğu yıl sonu sergisi Havran Belediyesi Kapalı Düğün Salonunda açıldı.

Açılışa Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediyesi Başkan V. Esat Şık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aydemir açılış konuşmasını yaptı. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan gitar kursuna katılan Sekizeylül Ortaokulu öğrencilerinin öğretmenleri Ferda Çırpıcı yönetiminde sunduğu küçük müzik dinletisinin ardından protokol üyeleri standları gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Düzenlenen sergide Havran Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeği göz nuru ile yaptıkları çalışmalar sergilendi.

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