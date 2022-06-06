Havran Fotomaraton için geri sayım başladı

10-14 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2.Uluslararası Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaraton için geri sayım başladı.

“Sakin Şehir (Cittaslow) olma yolunda Havran” temasıyla yapılacak olan fotomaraton için yarışmacılar, tarihi belediye konağının yanındaki Vera Cafe’de kurulacak olan kayıt masasında 10 Haziran Cuma sabahı saat 09:00 itibariyle başvuru yapmaya başlayabilecekler. Online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacak olan yarışmada fotoğrafların sisteme yüklenmesi ise 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.00‘de sona erecek.

Fotoğrafta Türkiye’nin duayen isimlerini bir araya getiren fotoğraf festivali için, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ekibiyle birlikte titiz bir şekilde çalışmalarına hızla devam ediyor. Festival dahilinde Havran’ın restore edilen tarihi konakları fotoğraf sergileri için özel olarak hazırlanıyor.

Havran’ın en büyük konaklarından birisi olan ve günümüzde Havran Kent Müzesi olarak hizmet veren Hocazade Konağı’nın bahçesinde, 10 Haziran Cuma günü saat 15:00’te, Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaraton’un açılışı yapılacak. Firdevs Sayılan’ın Antandros Antik Kenti sergisi bu mekanda sanatseverler ile buluşacak. Saat 15:30’da ise yeni restore edilen Terzizade Konağı’nda çok sayıda fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak. Ahmet Esmer’in “Artislerimiz”, Osman Sipahi’nin “Kaybolan El Sanatları”, BASAF’ın “Kadınlarımız”, Haşmet Demirbil’in “Kutsal Ağacın Peinde Zeytin”, Zeliha Öztürkkan’ın “İzlanda’dan Patagonya’ya” isimli eserleri Terzizade Konağı’nda sergilenecek. Yine aynı gün saat 16:00’da Havran Kültür Merkezi’nde fotoğraf sanatçıları İbrahim Zaman, Güler Ertan, Mehmet Ünal ve Tahir Ün’ün fotoğraf gösteri ve söyleşileri olacak.

11 Haziran Cumartesi ikinci gün etkinliklerinde Ödüllü Oryantiring Foto Maraton ayrıca Havran Kültür Merkezi’nde saat 14:00 ile 18:00 arasında fotoğraf gösteri ve söyleşileri yapılacak. Fotoğraf sanatçıları Abit Kullebi, Osman Sipahi, Reha Bilir, Altuğ Oymak, Gür Gürelli, Mehmet Ünal, Ahmet Soley, Şadiye Yılmaz Bilir ve Zeliha Öztürkkan’ın yer alacağı gösterilerde misafirler için ikramlarda hazırlanacak.

Fotomaraton şartnamesi ve festival programı www.tfsfonayliyarismalar.org ve www.havran.com.tr ‘den görülebilir.