Havran’ da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi

Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri ilgi gördü. Havran Halk Eğitimi Merkezinde, Ahşap oyma ile seramik-çini boyama atölye çalışmaları yapıldı.

Pandemi döneminde evlere kapanan çocuklar, yapılan atölye çalışmasından çok mutlu olurken, ailelerine seramikten yapılan fincanı boyayarak hediye ettiler. Atölye etkinliğine katılan Havran Kaymakamı Enver Özderin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, kursiyerlerden bilgi alırken, çocuklar ve kursiyerlerle sohbet ettiler. Kursiyerler de, kursa katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Kurslara katılanlar, kursların kendileri için terapi gibi olduğunu söyledi. Ahşap kursuna katılan Vahide Sağlık, “Üç yıldır bu kursa devam ediyorum. Kursa gelmeden önce birçok ilaç alıyordum. Şimdi bu kursta yaptığım çalışmalarla hem üretiyorum hem de sağlığımı geri kazandım. Torunlarıma güzel hatıralar bırakıyorum” dedi. Kursiyerleri kutlayan Havran Kaymakamı Enver Özderin de, “Kursiyerlerimiz çok güzel eserler ortaya koydu. Usta öğreticiler Dilek Sabriye Kamar İçke ve Davut Demirdağ ile kurum müdürü Hüseyin Aydemir’e teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.