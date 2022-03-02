Havran, Cıttaslow (Sakin Şehir) yolunda önemli bir adım attı

Balıkesir’in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İzmir Seferihisar’a giderek Cittaslow (Sakin Şehir) teknik çalışma ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Esat Şık ve Yusuf Özkan ile Kent Konseyi Başkanı Emre Akdoğan ve belediye başkan yardımcıların da eşlik ettiği teknik gezi oldukça verimli geçti.

Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Havran’ın Cittaslow (Sakin Şehir) olma yolunda gayretle ilerlediğini görmek bizleri mutlu etti. Belediye Başkanı Emin Ersoy’un Havran için çabalarını görüyoruz ve takdir ediyoruz” diyerek Seferihisar ilçesinin sakin şehir uygulamalarını heyete tanıttı.

“Havran, Balıkesir’in ilk Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanlı kenti olacak” diye konuşan Belediye Başkanı Emin Ersoy, misafirperverliği için Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e ve ekibine teşekkür etti.