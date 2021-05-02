banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı

Havran Belediyesi GES projesinde sona yaklaşıldı

Balıkesir’in Havran Belediyesi tarafından yapımı devam eden güneş enerji santrali’nde (GES) sona yaklaşıldı. Santralin enerji nakil hattı bağlantı çalışmaları tamamlandı.

BALIKESİR 02.05.2021, 09:42
5
Havran Belediyesi GES projesinde sona yaklaşıldı

Balıkesir’in Havran Belediyesi tarafından yapımı devam eden güneş enerji santrali’nde (GES) sona yaklaşıldı. Santralin enerji nakil hattı bağlantı çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Kocadağ Mahallemizde belediyemiz tarafından kurulan Güneş Enerji Santrali tesisimizin bugün tamamlanan enerji nakil hattı yapım çalışmasını yerinde inceledik. İnşallah en yakın zamanda kendi enerjisini üreten ve bütçesine kazanç elde eden projeyi hayata geçireceğiz.”dedi. Santralin yakın zamanda üretime geçmesi bekleniyor.
Yorumlar (0)
24°
açık