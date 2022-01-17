Havran adını turizmde duyuran bir şehre dönüşüyor

Türkiye genelinde turizm organizasyonları gerçekleştiren TÜRSAB’a bağlı Bölge başkanları, Türkiye’nin önde gelen Turizm acentaları ve turizm tur operatörleri Balıkesir’in Havran ilçesinde incelemelere bulunuldu. İlçenin bir turizm destinasyonu olarak sunulması çalışmalarına başlanıldı

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy Türkiye’nin önde gelen turizm firmalarını Havran’a toplayarak onlara tarih, kültür, doğa ve yöresel lezzetler alanlarında ilçenin sahip olduğu değerleri tanıttı.

Havran Kent Müzesi, Terzizade Konağı, Kocaseyit anıt mezarı ve müzesi, Tarihi Belediye binası ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyen turizmciler; Havran’ın eşsiz bir turizm destinasyonu olduğunu ve en kısa sürede turizm kentine dönüşeceğini ifade ettiler. Tur operatörleri değişik şehirlerden turlar düzenlemek üzere harekete geçtiler.