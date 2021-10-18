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Havacılık okulu öğrencileri Koca Seyit Havalimanı’nı gezdi

Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu, 2021-2022 öğretim yılında Havacılık Yönetimi Bölümü’nde yüz yüze eğitime başlayan 2. sınıf öğrencileri için Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na teknik gezi düzenledi.

BALIKESİR 18.10.2021, 21:37
Havacılık okulu öğrencileri Koca Seyit Havalimanı’nı gezdi

Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu, 2021-2022 öğretim yılında Havacılık Yönetimi Bölümü’nde yüz yüze eğitime başlayan 2. sınıf öğrencileri için Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na teknik gezi düzenledi.

Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seyhun Durmuş ve 50 öğrencinin katıldığı teknik gezi, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş’in ve Havalimanı Apron Sorumlusu Lütfü Özbey’in öğrencileri karşılaması ile başladı. Gezi kapsamında havalimanı yerleşkesi ve apron sahası gezilerek, verilen hizmetler yerinde tanıtıldı. Gezide Çelebi Hava Servisi İstasyon Şefi Selçuk Öztürk harekat ve ramp hizmetleri hakkında, Hava Trafik Kontrolörü Serkan Özturan kule ve hava trafik hizmetleri hakkında, ARFF Birimi Şefi Ahmet Işık uçağa acil durumlarda müdahale planları hakkında eğitici söyleşiler gerçekleştirdiler. Öğrenciler gezi sayesinde havalimanının işleyişi, kariyer hedefleri ve havacılık sektörünün çalışma şartları hakkında fikir sahibi oldular.

Havacılık sektörünün ihtiyacı olan üretken ve nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu yönetimi, benzeri faaliyetlerin devam edeceğini dile getirerek, teknik geziye katkı sağlayan tüm havalimanı yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

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