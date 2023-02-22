Hatay için üretilen örnek konteyner Sındırgı’ya getirildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremden etkilenen afetzede vatandaşların kalıcı konutları teslim edilinceye kadar barınma ihtiyacının karşılanması adına “Hatay’da Sındırgı Mahallesi “ kampanyasında 30’dan fazla konteyner için bağış toplandı ve konteynerlerin üretimine başlandı.

Hatay, Antakya, Serinyol’da yapılacak 100 konteynerden oluşacak Sındırgı Mahallesi için AFAD tarafından yer tahsisi gerçekleştirildi. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş fen işleri ve ilgili birim ekipleri ile bölgede incelemede bulunarak alt yapı için gerekli çalışmaların 1 Mart itibari ile başlayacağını belirtti.

Hayırsever vatandaşların destekleri ile alınacak 100 konteyner evler Mart sonu itibari ile afetzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı belediyesi işbirliği ile alt yapı ve çevre düzenlemesinin yapılacağı alana yerleştirilerek depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması için üretimine başlanan örnek konteyner bağışçıların da görmesi adına Sındırgı ilçesi Cumhuriyet Meydanına yerleştirildi.

Konteynerlerin üzerinde ise Sındırgı’nın her mahallesinin adı, kurumların adı yer alacak. Şahıs ve şirket adına konteyneri tek başına almak isteyenlerin ise isimleri konteyner evler üzerine yazılacak. Merak eden ve bağış yapmak isteyen vatandaşlar ister hesaplara isterlerse Cumhuriyet Meydanındaki yardım çadırına ulaştırabiliyorlar.

Bu sene ki hayırlarınız konteyner olsun

Sındırgı ilçesinde yaygın olarak yapılan mahalle hayırlarının yerine bu yıl daha fazla ihtiyaç olan deprem bölgesine yardım yapılması adına ilçe müftülüğü tarafından “ Bu yıl ki hayırlarınız, konteyner olsun” kampanyası başlatıldı.

Daha hayırlı bir iş varsa eğer geleneksel yapılan hayırların önüne geçer diyen ilçe müftüsü Sami Türkel İlçe Müftüsü “Bu sene şöyle bir kampanya başlattık. Bu sene ki hayırlarımız konteyner olsun, kardeşlerimize yuva olsun. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Komisyon marifetiyle kaymakam oluru ve onayı ile hesap numaraları açıldı. Bununla ilgili güzel bir çalışma yürüyor Hatay da bir Sındırgı Mahallesi kuruyoruz konteynerlerden ibaret. Gerçekten bir yuva olacak sıcak bir yuva olacak bir konteyner çalışması. Bununla ilgili kampanya devam ediyor özellikle bir ayla sınırlandırılmış bir kampanya olacak. Rabbim bütün hayırseverlerin hayırlarını kabul eylesin. Bu konuda güzel bir yarış olsun ve kampanyamız bu sene hayrımız konteyner olsun Kardeşlerimize sıcak bir yuva olsun” dedi.

Karagür Mahalle Muhtarı Onur Kara “Öncelik le yaşamış olduğumuz kötü günlerin bir an önce geçmesi dileğiyle. Depremzedelerimize yaralılarımıza geçmiş olsun ölenlerimize Allah rahmet eğlesin. Depremzedelerimize bir an önce yardımcı olabilmek için hızlı bir şekilde konteynerimizi aldık halkımızın desteği ile inşallah ikinci sinide alacağız” dedi.

Sındırgı ilçesinin hayırseverlikte her alanda yarıştığını ve muhteşem bir seferberlik içinde olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Doğal şehir Sındırgı da otuza yakın tır bölgeye malzeme götürdü gitti. Aşevi kurduk odun kestik kırdık. Gördük ki en çok insanların ihtiyacı olan şey barınma problemi. Orada özellikle Hatay da Serhat şehrimiz de Doğal Şehir Sındırgı evleri diye bir proje geliştirdik. Yetmiş beş mahalle muhtarımız ile birlikte bir toplantı ile halkımızı bu işin içine kattık. Her Mahallenin ismi Hatay da inşallah yaşayacak. Vatandaşımıza bu projenin nasıl bir şey olacağını göstermek için oraya koyacağımız konteynere sındırgı meydanında göstermek istedik. Şu anda İki artı bir lavabosu, duşu, mutfağı, burada küçükte olsa bir yaşam alanı oluştura bilecek yirmi bir metre karelik konteynerimizin örneği Cumhuriyet Meydanın da şu anda. İçerini dayadık döşedik koyduk. Vatandaşımız bizzat gelip burada görüyor onların hayrının ne olduğunu nasıl yaşadığını onlara göstermek istedik. Allah binlerce razı olsun. Bu gün bizler konteynerimiz İstanbul da devam diyor yapımına. Hatay da ise yerimizin tahsisi yapıldı. Fen işleri ekibiz de bölge de giderek alt yapısını yapmaya başlıyorlar. İnşallah bir Mart itibarı ile konteynerlerin sevkiyatı gerçekleşecek mart ayının sonu gibi de inşallah konteyner kentimizi orada bitirmeyi planlıyoruz. Doğal Şehir Sındırgı evleri Hatay’ımıza depremzedelerimize hayırlı olsun. Allah bir daha böyle acıları hiç birimize göstermesin “ dedi.