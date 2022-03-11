Hasta kadına Karesi Belediyesi ekipleri yetişti

Karesi’nin kırsal Deliktaş Mahallesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ve jandarmanın ulaşamadığı hasta için yollar Karesi Belediyesi ekipleri tarafından açıldı. Rahatsızlanan vatandaş belediye ekiplerinin yoğun çalışması ile hastaneye yetiştirildi.

Karesi’ye bağlı kırsal Deliktaş Mahallesinde rahatsızlanan bir hasta için, 112 Acil Hattı aranarak sağlık ekibi istendi. Sağlık ekipleri rahatsızlanan vatandaşa yardım etmek için yola çıktı. Kar yağışının kapattığı yollarda ilerleyemeyen ekipler Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden, rahatsızlanan hastaya yardım etmek için destek istedi.

Karesi Belediyesi ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli bir şekilde ambulansın hastaya ulaşabilmesi için iş makineleri ile karla kapanan yolları açtılar. Hasta kadın ambulansta köye giremeyince İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arazi aracı ile evinden alınarak ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hasta sedyeye konularak ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri ve Jandarma personeli Karesi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Orkan’dan ekiplere teşekkür

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da karla mücadelede özverili çalışmaları nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti. Başkan Orkan, “Karesi’nin özellikle kırsal kesimlerinde kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi nedeniyle bu mahallelere ulaşım zorlaştı. Vatandaşların yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı, Karesi Belediyesi ekipleri büyük özveri ve gayretle 7/24 görevlerinin başlarında. Arkadaşlarımız bir yandan yol açma çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da zorda kalan vatandaşlarımıza yardıma koşuyor. Hasta vatandaşımızın şifa bulması için yolları uzun uğraşlar sonucu açtık. Kendisine gençmiş olsun diliyorum” dedi.