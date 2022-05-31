Haşere ile mücadele aralıksız devam ediyor

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından larva döneminde başlatılan haşere ile mücadele 12 ay boyunca aralıksız sürdürülüyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bahçe, balkon gibi yerlerde uzun süre açıkta su bırakmamanızı ve çöplerinizi çöp poşeti ile atmanızı rica ederiz” çağrısında bulundu.

Havalar ısınmadan, yumurtlama dönemi başlamadan, kış aylarında kanalizasyon ve logarlarda sıcak sisleme (dumanlama) yapılarak saklanan haşere ile mücadele yürütülüyor.

Havaların ısınmasıyla dere, havuz, durgun sular, kuyular, su birikintilerinde larva ilaçlama çalışmalarının yapıldığını belirten müdürlük yetkilileri, uçkunla mücadelenin de kesintisiz sürdürüldüğünü hatırlattı.

Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, larva, uçkunlar için yeşil alan ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmalarının da program hava koşulları uygun olduğu sürece devam edeceğin duyurdu.

Bahar ayı ve ardından sıcakların bastırmasıyla birlikte larva üremesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Her gün kış aylarında özellikle kapalı ve sulak alanlarda üremenin engellenmesi için larva mücadelesi gerçekleştirdik. Bu amaçla Ayvalık’ta kış ayları için potansiyel üreme alanları belirlenip haritalandırıldı. Kent genelinde çeşitli bölgelerde ekipler tarafından yapılan kontrollerle yeni potansiyel üreme alanları da tespit edildi. Bu bölgelerde çalışmalar kış aylarında program dahilinde gerçekleşti. Havaların ısınmasıyla dere, havuz, durgun sular, kuyular, su birikintilerinde larva ilaçlama çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapılmaya başlandı. Uçkunla mücadele de kesintisiz sürmektedir” dedi.