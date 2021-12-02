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Hasan Basri Çantay Balıkesir’de anıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde TBMM 1. Dönem Balıkesir Milletvekili, Fikir ve Din Adamı, Hasan Basri Çantay’ın anısına birçok etkinlik düzenlendi. Program kapsamında gerçekleştirilen panelin sonunda Çantay’ın ailesi ile hayatı, eserleri, fikirleri ve Milli Mücadeledeki yerine ilişkin gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit’e, Kent Şükran Beratı takdim edildi.

BALIKESİR 02.12.2021, 18:48
Hasan Basri Çantay Balıkesir’de anıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde TBMM 1. Dönem Balıkesir Milletvekili, Fikir ve Din Adamı, Hasan Basri Çantay’ın anısına birçok etkinlik düzenlendi. Program kapsamında gerçekleştirilen panelin sonunda Çantay’ın ailesi ile hayatı, eserleri, fikirleri ve Milli Mücadeledeki yerine ilişkin gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit’e, Kent Şükran Beratı takdim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıeylül Belediyesi, Karesi Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ile Hasan Basri Çantay Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde “Hasan Basri Çantay Haftası” kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1. Dönem Balıkesir Milletvekili, Öğretmen, Gazeteci, Siyasetçi, Fikir ve Din Adamı, Kuran Müfessiri Hasan Basri Çantay’ın anısına Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, eserlerinden oluşan sergi ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin de gerçekleştirildiği programın açılış konuşmasını Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit gerçekleştirdi. Hasan Basri Çantay’ın hayatının anlatıldığı belgesel gösteriminin ardından Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Kara’nın moderatörlüğünde; Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nevzat Aşık, Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Narlı ile Prof. Dr. Zeki Çevik ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir konuşmacı olarak yer aldığı panel düzenlendi.

Kent şükran beratı takdim edildi

Panelin ardından Hasan Basri Çantay’ın ailesine başta Milli Mücadele olmak üzere Balıkesir’in kültür ve sanatına sunduğu katkılardan dolayı Balıkesir Kent Konseyi tarafından Kent Şükran Beratı takdim edildi. Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit’e ise; Hasan Basri Çantay’ın hayatı, eserleri, fikirleri ve Milli Mücadeledeki yerine ilişkin gerçekleştirdiği çalışmalar ile Hasan Basri Çantay Sempozyumunu kitaplaştırmasından dolayı Kent Şükran Beratı verildi.

Programda “Hasan Basri ve Milli Mücadelede Balıkesir” adıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni de gerçekleştirilerek dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Programın sonunda ise Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit’in “Hasan Basri Çantay” kitabının imza töreni gerçekleştirildi.

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