Hasan Avcı canlı derse katıldı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Plevne İlkokulu öğrencileri ile “Canlı Derste Misafirim Var” projesi kapsamında telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

“Canlı Derste Misafirim Var” projesi kapsamında Başkan Avcı, Plevne İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen derse 40 kişilik öğrenci grubu, sınıf öğretmeni Zümrüt Ülker ve diğer öğretmenler eşlik etti.

Çocuklar sordu, Başkan Avcı yanıtladı

Öğrenciler, canlı derse katılan Başkan Avcı’ya merak ettikleri soruları yönelttiler. Başkan Avcı, sohbet havasında geçen derste öğrencilerin güzel Türkçesine hayran kaldı. Çocukların kendi hazırladıkları en masumane soruları yanıtlayan Başkan Avcı, etkinlikten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Çocukken en sevdiğini oyundan, büyünce ne olmak istediğine; çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerden, unutamadığı ilkokul öğretmenine; faaliyete geçirmek istediği en büyük projeden, Altıeylül Belediyesi’nin lavanta bahçelerine kadar birçok soruya yanıt veren Başkan Avcı “Çocuklarımızın özgüveni ve güzel Türkçesi karşısında hayran kaldım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onlarla sohbet ettikten sonra gençliğe olan inancım bir kat daha arttı. Bu çocuklar geleceğimizin birer yansıması olarak karşımızda duruyor. Burada bize de büyük görevler düşüyor. Onlar için projeler üreteceğiz; ellerinden tutacağız. Bize umut olan bu çocuklarımızın ışığını taze tutacağız. Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır diyoruz. Geleceğimiz olan bu çocuklara yatırım yapmazsak, kaybeden biz oluruz. Okullar açıkken çocuklarımızla görüşüyorduk. Araya pandemi girince mecburen telekonferans yöntemiyle bir araya geldik. Fakat bu zamana kadar katıldığım en güzel toplantı buydu. İnşallah okullar açılınca da yüz yüze görüşeceğiz. Ben şahsen bu görüşmeden çok keyif aldım” dedi. “Canlı Derste Misafirim Var” projesi ile bir araya gelen Başkan Avcı ve çocuklar, gerçekleştirdikleri hoş sohbetin ardından vedalaşarak ayrıldılar.