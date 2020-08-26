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Hareket halindeki araç alev aldı
EDREMİT İLÇESİNDE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI.
BALIKESİR 26.08.2020, 01:28
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde hareket halindeki araçta yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Beyoba Mahallesi’nde meydana geldi. 34 BM 0486 plakalı araç hareket halinde iken alev aldı.Araç sürücüsü ve çevre sakinleri, kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığı Edremit Itfaiyesi Grup Amirliği ekiplerinden de yardım istendi. Ekipler, araçta gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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