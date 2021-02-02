Hallerde ani fiyat artışlarının çözümü görüşüldü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 15 büyükşehir belediyesinin temsilcilerinin katılımıyla, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın başkanlığında “Toptancı Halleri ve Sebze-Meyve Ticareti” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde, hallerdeki ürün satışlarında ani fiyat artışları için çözüm önerileri de görüşüldü.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak başkanlığında 15 büyükşehir belediyesinin; genel sekreterleri, ilgili daire başkanları ile müdürlerinin katıldığı “Toptancı Halleri ve Sebze-Meyve Ticareti” toplantısı, video konferans yöntemi aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra; Aydın, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerinin temsilcileri katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan başkanlığında; Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Tarım A.Ş (BATAŞ) Müdürü Halit Özdelibaş, Hal Müdürü Bilal Turkan ve Hal Zabıta Şefi Mehmet Demiray toplantıya katıldı.

Haller daha şeffaf ve takip edilebilir olacak

Toplantı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hallerde yapılan tespitler ile belediyelerin görev ve yetkilerine ilişkin sunum ile başladı. Yeni hallerin yapımı ve mevcut hallerin günün şartlarına uygun hale getirilmesi, ürün fiyatlarındaki ani artışlar için çözüm önerileri, meyve sebze sektöründe hallerin önemi ve Bakanlığın sektör üzerindeki etkisinin gündeme alındığı toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak; Bakanlık tarafından yeni hal kanun taslağının hazırlandığı, hal esnafı ve sektördeki diğer temsilcilerin bu kanun ile daha şeffaf ve takip edilebilir olacağının bilgisini verdi. Uçarmak, ayrıca hal sektörü ile bağlı ilgili kamu kurum ve kuruluşların (Maliye-Ticaret İl Müdürlüğü ve Bakanlığı için Belediyeler) bu sistem içerisinde iletişim halinde olabilmeleri ve aynı anda entegre olabilmeleri için teknolojik alt yapı çalışmalarının yapıldığı belirtti.