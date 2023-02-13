Halk Eğitim Merkezleri deprem bölgesine çalışıyor

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeni ile duyulan ihtiyaçlar için var gücüyle çalışıyor.

Depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri bir an önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilk günden itibaren gerek arama kurtarma gerekse hayati ihtiyaçlar için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Kahramanmaraş depremi sonrası İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitimi merkezleri tarafından gece gündüz ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik çalışmalar yapılıyor.

Halk Eğitimi Merkezleri Yürekleri Isıtacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitimi Merkezleri usta öğretici ve kursiyerleri yürekleri biraz da olsa ısıtabilmek adına gece gündüz çalışarak deprem bölgesine gönderilmek üzere üretim faaliyetlerine başladı.

Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerler depremzede vatandaşlar için polar battaniye üretiyor. Atkı ve bere üretimine de başlayacaklarını ifade eden Halk Eğitimi Merkezi öğretmen ve kursiyerleri, halkımızı da bu sürece destek olmaya çağırdı.