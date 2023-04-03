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Hacıarslanlar Mahallesi’nde aşılama teknikleri projesi uygulamalı olarak gerçekleştirildi
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YABANİ ARMUT (AHLAT) AĞACI AŞILAMASI, AŞILAMA TEKNİKLERİ UYGULAMASI DEMONSTRASYON PROJESİ HACIASLANLAR MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
BALIKESİR 03.04.2023, 18:52
Balıkesir’in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yabani Armut (Ahlat) Ağacı Aşılaması, Aşılama Teknikleri Uygulaması Demonstrasyon projesi Hacıaslanlar Mahallesinde gerçekleştirildi.
Uygulamalı olarak eğitimlerin verildiği proje dahilinde meyve ağaçlarında aşılama kursu ve aşılama tekniklerinin gösterildiği etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, ilçe müdürlüğü personeli ve çiftçiler katıldı.
Proje dahilinde ağaç ve bitkilere uygulanan çeşitli aşılama yöntemlerinin uygulamalı olarak eğitimi verildi.