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Güney Marmara’nın en büyük lisanslı deposu açıldı

TÜRKİYE'DE PİRİNÇ ÜRETİMİNİN YÜZDE 45'İNİ YETİŞTİREN BALIKESİR'İN GÖNEN İLÇESİNDE, GÜNEY MARMARA'NIN EN BÜYÜK LİSANSLI DEPOSU AÇILDI. 75 BİN METREKÜP KAPASİTELİ DEPO ÇİFTÇİNİN HİZMETİNE SUNULURKEN, DEPOLARIN GÖNEN EKONOMİSİNE DE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞI VURGULANDI.

BALIKESİR 03.09.2020, 19:21
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Güney Marmara’nın en büyük lisanslı deposu açıldı

Türkiye’de pirinç üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Güney Marmara’nın en büyük lisanslı deposu açıldı. 75 bin metreküp kapasiteli depo çiftçinin hizmetine sunulurken, depoların Gönen ekonomisine de büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

2019 rakamları ile Türkiye’nin toplam pirinç üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren Balıkesir’in Gönen ilçesinde pirinç üreticilerinin yüzünü güldürecek dev yatırım gerçekleşti. Mutlular Grup, lisanslı depo tesisinin 1.etabını tamamlayarak,Güney Marmara çeltik üreticilerinin Gönen’de toplaşacağı ve hizmetlerinden yararlanacağı tesisi hizmete açtı. Mutlular Gönen Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Genel Müdürü İpek Mutlu, açılışta yaptığı konuşmada yatırımları ve lisanslı depoculuk konusunda davetlileri bilgilendirdi. Mutlu, “Lisanslı depoların amacı; ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlar tarafından saptanmasını sağlamak, lisanslı depo işletmecilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ürün senedini çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştırarak geliştirmektir. Bölgemizde üretilen tarım ürünlerinin büyük bir bölümünü çeltik oluşturmaktadır. Çeltik uzun süre depolanabilen ve standardize edilebilen bir üründür. Gelecekte iç pazarda ve dış pazarda rekabet gücümüzü arttırmak için bugünden yatırımlarımızı planlamamız bir gereklilikti. Lisanslı depoculuk gelecekte tarım sektöründe küresel olarak büyük rol oynayacağından yatırımlarımızı bu alanda planladık. Bu amaçla Mutlular Grup olarak tarımsal ticaretin daha verimli şartlarda yapılabilmesi için elektronik kantar, laboratuvar, havalandırma, toz toplama, yangın söndürme sistemi ve kaçak akıma, neme karşı korumalı özel muhafazalı elektrik sistemine sahip olan standartlara uygun lisanslı depolar inşaa ettik. Ürün kalitesini tespit etmek üzere tarımsal ürün analizi yapan standartlara uygun laboratuvar kurduk. Laboratuvarımız ülkemizde bulunan 154 gıda kontrol laboratuvarı içinden 19 yetkili sınıflandırıcı laboratuvar arasına girmiştir. Laboratuvarımız Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standart şartları yerine getirdiğinden hem Ticaret Bakanlığınca, hem de Toprak Mahsulleri Ofisi yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı tarafından yetkilendirilerek yetkili sınıflandırıcı laboratuvar unvanını almıştır. Söz konusu laboratuvarımız Gönen Ticaret Borsası yetkisinde faaliyet göstermektedir. Gönen Organize Sanayi Bölgesinde 85 dönüm arazi üzerine lisanslı depo kuruluşuna karar verdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz; 16 çelik silomuz 75 bin m3 kapasitede olup Ticaret Bakanlığının mekanik, elektronik, idari ve otomasyon sisteminde yaptığı incelemeler sonucu 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle her türlü denetim yeterliliğinden geçerek işletme faaliyetine ilişkin Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesini almaya hak kazanmıştır" dedi.

Mutlu: "Güney Marmara’nın tüm çeltiği Gönen’de toplanacak"

Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu,açılışta yaptığı konuşmada tarımsal ürünlerin ekonomiye katkısını değerlendirdi. Mutlu, “Çeltik tarımı bölgemiz ekonomisi için önemli bir yer tutmaktadır. 2019 yılında Türkiye genelinde üretilen çeltiğin yüzde 45’i Gönen’de işlenerek piyasaya sunulmuştur. Bugün Türkiye’nin hatta Dünyanın neresine gidersek gidelim en kaliteli pirinçlerden biri olarak Gönen pirinci tanınmaktadır. Biz de Mutlular Grup olarak bölgemiz tarımsal ürünlerinden çeltiğin daha iyi değerlendirilebilmesi için yatırımlar yaptık. Öncelikle bölgemizdeki çeltik atıklarını ülke ekonomisine kazandırabilmek adına yaptığımız enerji tesisi ile ülkemizin enerji ihtiyacının binde birlik bölümünü karşılamaktayız. Şu an 1.etabının açılışını gerçekleştirdiğimiz lisanslı depolarımızın bütününün tamamlanmasıyla çeltik konusunda Türkiye’nin en büyük kapasitesine sahip Lisanslı Deposu olacağız. Lisanslı depolar; Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi, piyasanın dengelenmesi, finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, bankalardan kredi ve finansman sağlamalarına imkan veren bir fırsat sunacaktır. Lisanslı Depolar tarımın barajlarından biri olarak Gönen’de yer alacaktır. Tüm bu imkanların yanı sıra Güney Marmara’nın tüm çeltiği de Gönen’e toplanmış olacak" dedi.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı tören vatandaşlar tarafından da ilgi görürken, okunan duanın ardından açılış gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç ile diğer daire müdürleri,siyasi parti temsilcileri,belediye meclis üyeleri,sivil toplum kuruluşları temsilcileri yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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