Guido Koçer, Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig takımlarından R. H. Bandırmaspor, Samsunspor’da forma giyen sol kanat oyuncusu Guido Koçer ile anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, dış ve iç transferde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, Samsunspor’da forma giyen sol kanat oyuncusu Guido Koçer ile bir yıllık anlaşma sağladı. 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Hansa Rostock’ta başlayan futbol kariyerinde Babelsberg 03, Erzgebirge Aue, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Boluspor ve son olarak da Samsunspor’da forma giydi. Başarılı oyuncunun kariyerinde çıktığı 440 maçta 89 gol kaydettiği ve 34 asist yaptı.

Del Valle ile yollar ayrıldı

Bandırmaspor’da 2021-22 sezonunun kadrosunu kurma çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz yıl Giresunspor’dan transfer edilen ve başarılı bir sezon geçiren Yonathan Del Valle ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Bordo-beyazlılarda yeni sezon için ihtiyaç duyulan mevkilere transferler sürerken, geçtiğimiz yıl forma giyen kalecilerden Gökhan Değirmenci ile devam kararı alındığı ifade edilmişti. Bandırmaspor’da bunun üzerine Karacabey Belediyespor’dan transfer edilen ve 3 yıllık anlaşma sağlanan Veysel Sapan’ın ardından Uşakspor’un genç Kalecisi Hüseyin Koç ile de anlaşma sağlandığı açıklandı. Takımın genç isimlerinden ve geçtiğimiz sezon da kadroda yer alan Ali Serçek ile birlikte takımdaki yer alan kaleci sayısı dörde yükselmiş oldu.