banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da suya zam geldi
İstanbul'da suya zam geldi
Bitcoin'de inanılmaz düşüş
Bitcoin'de inanılmaz düşüş
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek

Gönen’de Zara rüzgarı

Gönen’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yılı münasebetiyle 13. Düzenlenen Oya ve Çeyiz Festivali dün gece düzenlenen ZARA konseri ile son buldu.

BALIKESİR 08.09.2021, 09:00
Gönen’de Zara rüzgarı

Gönen’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yılı münasebetiyle 13. Düzenlenen Oya ve Çeyiz Festivali dün gece düzenlenen ZARA konseri ile son buldu.


Bu yıl 5 gece süren konserlerde ilk gece Hakan Altun, ikinci gece Gazapizm, üçüncü gece Derya Uluğ konserlerinin ardından dördüncü gece de Haluk Levent konseri yer alacaktı. Haluk Levent’in sosyal medya üzerinden PCR testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda 06 Eylül Gönen’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl dönümünde sahneye Koray Avcı çıktı.


Konserlerin son gecesinde her kesimin beğendiği Zara sahne aldı. Gönen Yıldız Meydanda gerçekleştirilen konsere gelenlere hem HES kodu hem de AŞI sorgusu yapıldı. Havanın oldukça soğuk olduğu gecede Zara’nın birbirinden hareketli parçaları ile alanı dolduranlar yerinde duramadılar.


Sanatçı Zara;" Gönen’e ilk kez geliyorum. Yemyeşil doğasıyla çok güzel bir yer. Bu güne kadar gelmediğime yanıyorum. Ülkemizde yaşayanlara Gönen’e gelmelerini ve Gönen Kaplıcalarında tatil yapmalarını öneriyorum. Gelecek yıllarda da muhakkak burada sizlerle olmak istiyorum" dedi

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0