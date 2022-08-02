Gönen’de "Suyun Hayat Verdiği Kent" projesi tanıtıldı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Belediye Başkanlığı ve Beykent Üniversitesi iş birliği ile Suyun Hayat Verdiği Kent" projesi tanıtıldı.

Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Kültür Merkezi Sergi Salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını Belediye Başkanı İbrahim Palaz gerçekleştirdi. Akabinde Beykent Üniversitesinden Prof. Dr. Nevin Çekirge ve Dr. Öğr. Üyesi Gülay Selvi Hanişoğlu katılımcı misafirlere projeler hakkında çeşitli açıklamalarda bulundular. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz yaptığı konuşmada "Gönen tarihi ve eşsiz doğası ile hem sağlık turizmine hem de doğa turizmine ev sahipliği yapmaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelen bazı değerlerimizi bizden sonraki nesillere daha sağlıklı şekilde aktarabilmek adına Beykent Üniversitesi iş birliği ile daha önce belirlenen bölgelerimizde yeni projelendirme ve doğal kaynakları koruma ve geliştirme konusunda hazırlattığımız projeleri burada sizlerin beğenisine sunduk. Bu projelere en büyük desteği veren hemşerimiz Dr. Öğr. Üyesi Gülay Selvi Hanişoğlu ve Prof. Dr. Nevin Çekirge hocamıza ve mimarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada yer alan projeler ışığında şehrimizin geleceğine tüm kamu kurumlarımızın da destekleriyle birlikte yön vereceğimize inanıyorum” dedi.