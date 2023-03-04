Gönen’de sosyal market açıldı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Gönen Kaymakamlığınca Şehit Zeki Aydemir caddesinde "Sosyal Market" açıldı

İhtiyaç sahibi vatandaşları bedelsiz alışveriş yapma imkanına kavuşturan "Sosyal Market" hayır sahiplerinin destekleri ile ayakta kalacak ve ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını giderebilecek. "Sosyal Market" adıyla hizmete alınan yerde; Kullanılmamış giysi, çorap, ayakkabı, gıda malzemesi, temizlik ve hijyen ürünleri, çocuk bezi, küçük ev aletleri ve mutfak malzemesi destekçilerin hayır sahiplerinin bağışları bulunacak.