Gönen’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Yeniakçapınar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 DF 998 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Ç. seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.