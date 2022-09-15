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Gönen’de öğrenci servisleri denetlendi
Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Okul Servislerine sıkı denetimlerine devam ediyor.
BALIKESİR 15.09.2022, 09:30
Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Okul Servislerine sıkı denetimlerine devam ediyor.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Gönen -Bandırma karayolunda okul servislerini denetledi. Ekipler, araçların donanımlarını kontrol ederken öğrencilerin de kemerleri takılı olup olmadığını kontrol ettiler. Eksiği bulunan araçlara cezai işlem uygulandı. Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerinin denetimleri her gün devam edeceği ifade edildi.
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|3
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|6
|15
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|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
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|Takımlar
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|5
|15
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|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
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|5
|10
|7. Atletico Madrid
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|10
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|6
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|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|4
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|4
|18. Getafe
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|1
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