Gönen’de motosiklet sürücülerine denetim

Balıkesir’in Gönen ilçesinde motosiklet sürücülerine evrak, kask ve trafiğe uygunluğu denetimi gerçekleştirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine denetimlerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Gönen’de yaşanan motosiklet kazasından sonra Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletlilere göz açtırmıyor. Gönen ilçesinde değişik bölgelerde gün boyunca denetimler gerçekleştirildi. Uygulamalarda evrak, kask ve trafiğe uygunluğu bulunmayan sürücülere çeşitli miktarlarda para cezaları kesildi. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden çok sayıda motosiklet trafikten men edilerek çekici yardımı ile otoparka çekildi.