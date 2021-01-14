Son Dakika
Enerji tasarrufu için Elektrik sektörü işbirliği yapıyor, enerji kayıplarının azaltılması hedefleniyor
Gönen’de ilk aşı Başhekim Atıcı’ya yapıldı
Acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk etapta Balıkesir’in Gönen ilçesine gönderilen 98 Corona Vac aşıları Gönen Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Bu kapsamda gönderilen aşıların ilki Başhekim Dr. Ersin Atıcı’ya yapıldı.
BALIKESİR 14.01.2021, 10:40
2
Acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk etapta Balıkesir’in Gönen ilçesine gönderilen 98 Corona Vac aşıları Gönen Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Bu kapsamda gönderilen aşıların ilki Başhekim Dr. Ersin Atıcı’ya yapıldı.
Gönen Devlet Hastanesinde ilk aşıyı yaptıran Başhekim Dr. Ersin Atıcı, "İlçemizde aşı işlemlerine başladık. İlk etapta dün 98 aşı geldi bugün de 125 aşı gelecek ilk olarak sağlık çalışanlarımıza aşıları yapılmaya başlandı. Aşılama çalışmalarının insanların hayrına sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.Gönen Devlet Hastanesinde ilk aşılar Hastane Başhekimi Dr. Ersin Atıcı’ya, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Orçun Küet ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Tavlı’ya yapıldı.
5°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü