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Gönen’de Geleneksel Gürcü Ayingi Gerçekleşti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gürcü Ayingi gerçekleştirildi.

BALIKESİR 12.07.2022, 00:40
Gönen’de Geleneksel Gürcü Ayingi Gerçekleşti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gürcü Ayingi gerçekleştirildi.

Gönen’nin Balcıdede mahallesinde, Batum ve Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4. yapılan Geleneksel Gürcü Ayingi geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Ayinge Balıkesir Milletvekili Vekili Yavuz Subaşı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, CHP Gönen İlçe Başkan vekili Özlem Kale, AK Parti İlçe Başkanı Recai Kahya, Meclis üyeleri, Siyasi Parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilirken, Dernek başkanı ve yönetimi Ayinge katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

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