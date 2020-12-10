Gönen’de fakülte için sondaj çalışmaları başladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak yapımı planlanan Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi inşaatı için sondaj çalışmaları başladı.

Gönen’de Kaymakam Arslan Yurt’un başlattığı çalışmalar ve tüm ilçenin sahiplenmesi ve katkılarıyla Gönen Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi inşaatı için zemin etüt ve sondaj çalışmaları başladı

Sondaj çalışmalarına Kaymakam Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Eğitim Kurumları Kurma ve Eğitimi Geliştirme Derneği Başkanı Hüseyin Şener, Gönen Ticaret Borsası Başkanı ve işadamı İbrahim Mutlu katıldı.

Kaymakam Yurt: Butik Üniversite neden olmasın?

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, törende yaptığı konuşmada yapılacak fakülte binası hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Yurt, “Bugün Gönen halkımızın uzun yıllardır özlemini duyduğu 4 yıllık eğitim öğretim yapacak fakültemizin inşaat işlemlerinin ilk başlangıcını başlatmış oluyoruz. Bugün itibariyle sondaj makinemiz geldi, zemin etütlerini yapacak ve daha sonra vereceği raporlara göre de inşallah burada ilk kazmayı vuracağız. Binamız toplamda 2 bin m2 taban alanlı 9 bin m2 bir bina olacak Burada Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin çok sayıda bölümlerini eğitim öğretime açacağız. 2022 yılı içerisinde eğer şartlar uygun olursa bu binayı tamamlayıp eğitim öğretime açmayı düşünüyoruz. Binamız açılıp eğitime başladıktan sonra da ilk 5 yıl içerisinde öğrenci sayısının asgari 3 bin olmasını bekliyoruz. Hedefimize ulaşırsak Gönen ilçemize sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim açısından bakıldığında ciddi manada bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bulunduğumuz alan yaklaşık 200 bin m2’lik bir alan. Bu alana toplamda 6 tane bina yerleştirilebiliyor. Sosyal alanlarıyla beraber ileriki zamanlarda Gönen halkının da istemesiyle ve gayretleriyle beraber burada belki butik bir üniversite olma ihtimali de var. Derneğimiz bağış toplama işlemine devam ediyor. Şu ana kadar topladığımız belli bir bedel bağış var. Ama önümüzde uzun bir yol var. 2021 yılı içerisinde vatandaşlarımızdan çok güzel bağışlar bekliyoruz. Tabii ki bağışların zamanında ve yeterli miktarda gelmesi hedeflerin zamanında yerine gelmesine ve binanın zamanında tamamlanmasına yardımcı olacak. Bu sebeple vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum ”dedi.

Kaymakam Yurt’un ardından konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Eğitim Kurumları Kurma ve Eğitimi Geliştirme Derneği Başkanı Hüseyin Şener ve Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu da, fakültenin yapımı ile ilgili iyi niyetlerini belirtti.