Gönen’de evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Gündoğdu mahallesi 223 sokakta bir evde çıkan yangın evde büyük maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen Gündoğdu mahallesi 223 sokakta bulunan Bircan Yörük (53) adlı kişinin ikamet ettiği evde elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangında İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden sonra evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar oluştu. Yangın esnasında evin boş olması büyük bir faciayı önlemiş oldu. Polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.