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Gönen’de Ece Seçkin coşkusu
Balıkesir’in Gönen İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında düzenlenen 14. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinde sahne alan Ece Seçkin; sahnede hem coştu hem de Yıldız Meydanı dolduran Gönenlileri gönüllerince eğlendirdi.
BALIKESİR 06.09.2022, 09:40
Balıkesir’in Gönen İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında düzenlenen 14. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinde sahne alan Ece Seçkin; sahnede hem coştu hem de Yıldız Meydanı dolduran Gönenlileri gönüllerince eğlendirdi.
Gönen İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında düzenlenen 14. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde sahne alan Ece Seçkin; meydanı dolduran on binlerce izleyiciye harika bir gece yaşattı. Hareketli parçalarını meydanı dolduranlar ile birlikte söyleyen Ece Seçkin; büyük alkış aldı.
Sanatçı Ece Seçkin hareketli parçaları ve harika sahne performansı ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar meydanı dolduranları eğlendirdi.
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|P
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|5
|13
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|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
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|6
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|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
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|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
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|7
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|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
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|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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