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Gönen’de çocuklar Kuran kursu sonu spor yaptılar
Gönen İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Yaz Kur’an Kursları etkinliklerinde Futbol ,Voleybol ve Masa tenisi dallarında düzenlenmiş olduğu turnuvalar sona erdi.
BALIKESİR 24.08.2022, 17:14
Gönen İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Yaz Kur’an Kursları etkinliklerinde Futbol ,Voleybol ve Masa tenisi dallarında düzenlenmiş olduğu turnuvalar sona erdi.
Gönen İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen turnuvalar sonuçlandı. Futbolda: Karşıyaka Camii ,Voleybol :Ulukır Mah. Camii, Masa Tenisi :Şehitler Camii öğrencileri şampiyon olarak turnuvaları tamamladılar.
Gönen İlçe Müftüsü Ahmet Duran yaptığı açıklamada;
“Turnuvaya katılım sağlayarak etkinliklerimize renk katan Tüm öğrencilerimize, onların bu süreçte, maddi-manevi her alanda yanlarında olan fedakar din görevlisi hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şampiyon olan takımlarımızı başta hocaları olmak üzere tebrik ediyoruz" dedi.
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