Gönen’de çelenk sunma töreni yapıldı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı, Cumhuriyetimizin 99. Yılı Kutlamaları Gönen Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk heykeline çelenk koyma töreni ile başladı.

İlçe Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Gönen Garnizon Komutanlığı temsilcisi olarak Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığından Hava Pilot Albay Erkan Alver, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu ,daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlarımızın katılımıyla başlayan tören, protokol çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı etkinlikleri çerçevesinde; 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Kaymakamlık Makamında Tebrikat Töreni, Yıldız Meydanında Kutlama Programı, Cumhuriyet Meydanından Yıldız Meydanına Fener Alayı ve devamında konser etkinliği ile kutlamalar sona erecektir.