Gönen’de biçerdöver yandı

Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Bakırlı Mahallesi’nde çeltik biçimi sırasında biçerdöver yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın biçerdöverin motor kısmında başlayıp kısa sürede alevler şoför kabinine kadar ulaştı. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını söndürdü. Yangın sonrası biçerdöver kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.