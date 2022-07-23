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Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti
Balıkesir-Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Özkurt bu sabah vefat etti.
BALIKESİR 23.07.2022, 15:14
Balıkesir-Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Özkurt bu sabah vefat etti.
23 Yıldır Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan 1956 doğumlu Necati Özkurt, 2 yıldır yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Özkurt’un cenazesi 24 Temmuz Pazar günü öğle namazını müteakip doğup büyüdüğü köyü Gönen -Çınarlı Mahallesi’nde defnedilecek.